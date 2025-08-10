Estudiá inglés gratis: la Embajada de EE.UU. abre postulación a las Becas Hayes

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AMCHAM) y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) anunciaron la apertura de la convocatoria agosto 2025 del Programa de Becas Hayes, dirigido a jóvenes universitarios de recursos económicos limitados interesados en alcanzar un nivel avanzado de inglés.

El programa, con duración de tres años, ofrece clases presenciales en la sede del CCPA San Lorenzo, con posibilidad de habilitar la sede central en Asunción según disponibilidad.

Lea más: ¿Cuánto tiempo puede quedarse un paraguayo con visa en EE.UU.? La Embajada explica

Los becarios accederán a 12 niveles de enseñanza, con evaluaciones escritas y orales en cada etapa, y deberán mantener un rendimiento mínimo de 75% para avanzar. Además, se incluirán actividades extracurriculares vinculadas al liderazgo, la cultura estadounidense y el emprendedurismo.

¿Cuáles son los requisitos principales?

Para postularse, los interesados deben ser paraguayos o residentes permanentes, vivir en Asunción, Central o ciudades cercanas, y estar cursando una carrera universitaria en áreas prioritarias como comercio, administración, economía, ingeniería comercial, comunicación, turismo, recursos humanos, ciencia o tecnología.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se exige haber culminado al menos un semestre universitario, contar con promedio general igual o superior a 3,5 y demostrar recursos económicos limitados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quedan excluidos quienes actualmente estudien inglés en otro instituto o estén cursando una maestría o doctorado.

Lea más: Un gran avión llegó desde Estados Unidos con una importante donación

El uso de herramientas de inteligencia artificial para completar la postulación anulará automáticamente la candidatura.

¿Cómo postular?

Las solicitudes se realizan exclusivamente en línea a través de un formulario disponible en las plataformas oficiales. El plazo vence el 4 de septiembre de 2025 a las 23:59.

La selección incluye una revisión documental, entrevistas virtuales y evaluación de liderazgo, servicio comunitario y motivación académica.

Los beneficiarios serán notificados al menos una semana antes del inicio de clases, previsto para diciembre de 2025. Para más información, los interesados pueden escribir al correo becas@ccpa.edu.py.