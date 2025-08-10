Fallece el reconocido actor Jesús Pérez

Esta tarde, se confirmó el fallecimiento del reconocido actor paraguayo Jesús Salvador Pérez Echanique, a la edad de 87 años. Fue una figura destacada del arte nacional y su trayectoria fue reconocida con el “Edda” de honor.

Jesús Pérez nació en Asunción el 1 de febrero de 1937. Maestro de inglés de vocación, se hizo actor por invitación de Carla Fabri para actuar en la obra “Espíritu burlón”, en 1977.

En los últimos meses, sus familiares y amigos organizaron actividades solidarias para poder costear sus gastos médicos, pues hace varios años fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que requiere de muchos tratamientos.

Trayectoria de 44 años en el arte nacional

Compartió escena con actores renombrados como José Luis Ardissone, María Elena Sachero, Margarita Irún, Anita Recalde, Humberto Gulino, Gustavo Ilutovich, Jorge Ramos, Ramón del Río, Miguel Gómez, Beto Ayala, Rubén Vysokolan, Clotilde Cabral y bajo innumerables direcciones escénicas en una carrera de 44 años de prolífica trayectoria ininterrumpida en los escenarios a lo largo del Paraguay y el mundo, sobrepasando las 100 obras. También fue locutor y docente por muchas décadas.

Participó en películas como “Miss Ameriguá”, “Felipe Canasto”, “Lectura según Justino” y “Los buscadores”; así como en programas de televisión como “La chuchi”, “González vs. Bonetti” y “Sombras en la noche”. Su carrera teatral incluye una amplia trayectoria con innumerables puestas en escena.

Recibió varios premios, como el de la Revista Cartelera a Mejor Actor de Teatro (en 1993 y 1994), el Molière al Mejor Actor de Teatro (en 1995), “Maestros del Arte”, premio entregado por el Centro Cultural de la República “El Cabildo” (2021), el “Luis Alberto del Paraná” y el Premio de Honor de los “Premios Edda” (2019).