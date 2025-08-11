Colonos se organizan en contra de abigeos en Gral. Aquino

Con el objetivo de lidiar en contra de este flagelo, los colonos de las diferentes poblaciones rurales se están organizando en grupos de vecinos con el fin de cuidarse entre todos, principalmente de los grupos de cuatreros que desde hace mucho tiempo vienen actuando con total impunidad por la falta de control de los organismos correspondientes.

En este contexto, señalaron que muchas familias afectadas ya no realizan sus denuncias en las sedes de la Policía Nacional ni en la Fiscalía, debido a que no hay un trabajo coordinado de las instituciones que deberían velar por la seguridad de la ciudadanía para evitar que los malvivientes sigan perjudicando a la gente que, con mucho sacrificio, trata de salir adelante.

Según los denunciantes, las comunidades más afectadas son Santa Clara, Ycuá Pindó, María Auxiliadora, Polento, Hugua Po´i, Llantén, Mandyyú Tygue, Piray, Hugua Rey y otras poblaciones de los alrededores, indicaron.

Falta más control

Los lugareños coincidieron en que falta más control por parte de las autoridades en los locales donde se comercializan los productos cárnicos, atendiendo que, luego de la creación de las comisiones vecinales, los mismos integrantes de estas organizaciones pudieron descubrir que en algunas de las carnicerías se estaba vendiendo la carne de sus animales robados.

Una de las víctimas del robo de su ganado, Claudia Peralta, de la colonia Santa Clara, manifestó que hace aproximadamente un mes le robaron una vaca preñada de un valor de G. 6 millones, que fue faenada a pocos metros de su vivienda, pero que, lamentablemente, los responsables del hecho hasta el momento no fueron aprehendidos, por lo que pide que las instituciones puedan poner más empeño en la lucha contra el abigeato.

Otro de los que también fue visitado recientemente por los abigeos es el señor Ramón Gaona, de la compañía San Luis, pero que, afortunadamente, pudo recuperar su ganado mediante la rápida reacción de una de las comisiones vecinales. El animal estaba atado en un esteral y fue recuperado por los lugareños sin la participación de los organismos correspondientes.