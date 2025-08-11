Funcionarios de la DNIT relataron atropello de Juan Villalba ante el JEM

Cuatro funcionarios de la Unidad Jeroviaha de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) declararon como testigos en la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Las declaraciones se realizaron en el marco de la causa impulsada por la DNIT contra la fiscala adjunta Patricia Rivarola y el fiscal Alcides Corvalán.

El enjuiciamiento de los agentes fiscales fue solicitado por el titular de la DNIT Óscar Orué, por archivar la denuncia presentada por la institución contra el entonces director del Mercado 4, por impedir con violencia una fiscalización de funcionarios de la institución a su cargo.

El hecho denunciado ocurrió el 5 de enero de 2023, cuando funcionarios de la DNIT se constituyeron en la avenida Eusebio Ayala, con el fin de verificar si los comerciantes que se instalaron en la zona contaban con facturas para expedir a los compradores.

Sin embargo, el procedimiento se frustró debido a que se presentó en el lugar Juan Villalba, acompañado de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, y luego de recriminar a los fiscalizadores, los echó del lugar.

“En todo momento la actitud del sr Villalba fue agresiva, amenazante”, afirmó el testigo Derlis Carmona Rojas, quien coordinaba la intervención realizada.

Carmona dijo que intentó explicar a Villalba el trabajo que realizaban, que eran entrevista meramente informativas, pero este no entraba en razón. Al verse rodeado por una turba lideraba por Villbalba, temió por su integridad física y la de los funcionarios a su cargo, por lo que se comunicó con su jefa, que dispuso la suspensión de actividades e inmediato retiro del lugar.

Testigo afirmó que Juan Villalba en todo momento fue violento y agresivo

A su vez, la testigo Jessica Noemí Romero Díaz relató que se encontraba a la altura del Colegio Nacional de la Capital (CNC) hablando con mesiteros, cuando se percató que Carmona fue acorralado por un grupo liderado por Villalba, se apuró en concluir la entrevista a una comercitante y se acercó a ver qué sucedía.

“Estaba realizando procedimiento con total normalidad hasta que vio que mi supervisor (Derlis Cabrera) fue acorralado y vino un señor con chaleco de color crema. El señor se presentó como Juan Villalba, en todo momento fue violento, agresivo y quiso expulsarnos del lugar, aifrmando que era su territorio”, explicó.

"Él quiso frenar el operativo, que ese era su territorio y prácticamente nos echó del lugar", agregó, tras precisar que el procedimento que realzaron era persuasivo.

“Ustedes se creen gallo en mi gallinero”

En idéntico sentido declararon los testigos Gabriel Leonardo Sánchez Sánchez y Cristhian Marcial Cabrera Bareiro, también funcionarios de la Unidad Jeroviaha que realizaban el procedimiento y presenciaron lo ocurrido.

“Villalba llegó totalmente exacerbado y uno de sus acompañantes arrancó acta de procedimiento a Carmona” relató Sánchez, mientras que Cabrera destacó que vio una persona con una remera liada en la mano, listo para “entrar en acción”.

“Lo que estucho es como le retan a mi supervisor: “Ustedes se creen gallo en mi gallinero”, decía (Villalba). Eran unas 25 personas y nosotros éramos tres varones y dos compañeras, temimos por nuestra integridad física; entonces el supervisor se comunica con la jefa Leticia Ramírez y ella ordena que se retire de ahí porque era peligroso", comentó Cabrera.

El JEM también llamó a declarar a la funcionaria de la DNIT Liz Margarita Ozuna Noguera, quien también participó en el operativo, pero la misma se encuentra de reposo por una reciente intervención quirúrgica.

Participaron en el interrogatorio a los testigos los abogados Ricardo Preda y Mario Elizeche, en representación de los fiscales Rivarola y Corvalán.

Cámara ordenó nuevo estudio

Recordemos que el lugar mencionado es un punto álgido del comercio, con una gran concentración de jugueterías y el operativo se realizó en la víspera del Día de Reyes, cuando es tradición en nuestro país regalar juguetes a los niños.

“En mi casa no pueden hacen controles. Se me van de acá”, vociferaba Villalba a los funcionarios de la entonces llamada Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que ante el peligro para su integridad física, se vieron obligados a retirarse sin cumplir su cometido.

En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación, primera sala, anuló la resolución por la cual el juez penal de Garantías Mirko Valinotti desestimó la denuncia del titular de la DNIT, Óscar Orué contra Villalba, a pedido de los fiscales Alcides Corvalán y Patricia Rivarola.