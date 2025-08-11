Obispo fustigó contra nepotismo y corrupción en el país

El obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, fustigó los hechos de corrupción y entre ellos el nepotismo que afectan al país. Fue durante la misa central en honor a San Lorenzo, patrono de la localidad homónima.

El prelado indicó que las autoridades se encuentran enceguecidas por la codicia y la avaricia y solo buscan sus provechos personales y caen en la deshonestidad y la corrupción.

También lamentó los hechos de nepotismos, y fustigó a los políticos que ubican a sus parientes con sueldos elevados, sin considerar las grandes necesidades y urgencias en las áreas de la salud y la educación.

Dijo que en los hospitales faltan medicinas, que las escuelas se encuentran deterioradas, que afectan a los niños y jóvenes de todo el país y calificó de injusticia estos hechos que afectan a nuestro país y perjudican a los más pobres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Los que tienen cargos de responsabilidad están enceguecidos por la codicia y avaricia, que buscando su propio provecho caen en la deshonestidad y la corrupción, como los casos de nepotismos, ubican a sus parientes en sueldos elevadísimos, sin considerar las necesidades y urgencias en las áreas de salud y educación”, expresó el religioso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mensajes para las familias

Agregó que, a consecuencia del empobrecimiento de la sociedad, donde se anula toda posibilidad de realización de la dignidad de la persona humana.

Igualmente, pidió a los fieles católicos trabajar en forma mancomunada y evangelizar en las comunidades para recuperar la paz, debido a que hoy día la sociedad está sumida en la violencia y la muerte.

“Estamos llamados a crear una comunidad más fraterna, en donde podamos erradicar la violencia. Hoy ocurren casos de homicidios, porque todo esto causa dolor en las familias y la seguridad que destruye la convivencia pacífica en nuestra región y todo el país”, expresó Robledo.

Pidió además a los feligreses imitar la vida de San Lorenzo, quien fue perseguido y martirizado, pero nunca perdió la fe y la alegría.

Tras la celebración eucarística, se realizó la procesión de la sagrada imagen por el microcentro de la ciudad. Después de la misa de las 18:00, se realizará otra marcha con la imagen por las avenidas principales.

Jubileo de la esperanza

Este año 2025, la diócesis de San Lorenzo vive un momento especial, cumple 25 años y por ende la Santa Sede concedió un año de gracia jubilar para toda la comunidad diocesana.

El 9 de julio de 2000 se erigió la diócesis de San Lorenzo, con su primer obispo, monseñor Adalberto Martínez, hoy día primer cardenal paraguayo.

“Estamos celebrando los 25 años de la creación de la diócesis de San Lorenzo y nuestra tarea principal es seguir evangelizando, de ser misioneros auténticos de Cristo y que el Evangelio esté siempre en la mente de los hermanos”, expresó Robledo.

También instó a los fieles a vivir este año de gracia jubilar de la diócesis y buscar el perdón de todos los pecados.