Estación de Buses de Asunción: siguen los problemas estructurales

La zona de desembarque de la Estación de Buses de Asunción se encuentra con visibles problemas de infraestructura, a pesar del cambio de director que se dio en mayo pasado, tras la caída del techo durante una tormenta.

La estación congrega a gran cantidad de personas diariamente y aún más esta semana, cuando se desarrolla en nuestro país los “Panamericanos Asu2025″.

Al llegar, a bordo de un bus, la impresión no es la más favorable en la zona de desembarque.

Durante un recorrido se pudo observar la cantidad de cables del tendido eléctrico colgando de manera desprolija y peligrosa por las paredes y ventanas, al alcance de cualquiera.

En los techos se ve la falta de partes del cielo raso, a lo largo del sitio donde llegan los buses y bajan pasajeros.

La falta de pintura en las paredes también deja ver el abandono en el que se encuentra el lugar.

En horas de la madrugada también se percibe la falta de iluminación, en algunos casos, los focos están fuera de servicio. Los pasajeros deben transitar en penumbras.

Otra muestra más de la desidia y la falta de cuidados de la capital del país, donde su intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, al parecer, no ve las necesidades de la ciudad que puso en sus manos la esperanza de una Asunción mejor.