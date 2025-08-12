Mariscal López renueva su carpeta asfáltica desde este martes: ¿qué tramo abarcará?

Desde este martes 12 de agosto, la avenida Mariscal López comienza la renovación de su carpeta asfáltica en el tramo que conecta el Shopping Pinedo con el Hospital de Clínicas, en el límite entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora.

Para minimizar las molestias en el tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) implementará un plan estratégico que combina flexibilidad y seguridad, con el apoyo de agentes de la Patrulla Caminera en la zona.

Modalidad de circulación

La intervención se llevará a cabo bajo un sistema rotativo cuidadosamente planificado: durante las primeras horas de la mañana, ambas calzadas permanecerán abiertas al tránsito para facilitar el flujo vehicular.

Posteriormente, se cerrará una de las calzadas y la contraria funcionará como doble mano, alternando esta dinámica en sentido contrario durante la tarde.

Esta metodología, ya probada con éxito en el tramo entre la calle Víctor Cáceres y el acceso al Shopping Pinedo, demostró ser eficaz para agilizar las obras sin afectar los momentos de mayor circulación.

Las tareas se desarrollarán desde martes hasta jueves, avanzando por sectores. Cada tramo intervenido será habilitado antes de que finalice la jornada, asegurando así la mayor eficiencia y menor impacto posible para los usuarios.

El MOPC solicita a los conductores planificar rutas alternativas, respetar la señalización temporal y, en la medida de lo posible, evitar los horarios pico para garantizar mayor seguridad y fluidez durante la ejecución de los trabajos.

Con esta obra, la avenida Mariscal López contará con una superficie vial renovada, mejorando la experiencia de miles de usuarios diarios y reafirmando el compromiso del Estado con la modernización y mejora continua de la infraestructura urbana.