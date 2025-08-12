San Pedro cuenta con dos tomógrafos en funcionamiento tras larga espera

En el departamento de San Pedro los equipos están instalados en dos centros de referencia, uno en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, y otro en el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú.

Años de reclamos finalmente dieron frutos

En el caso del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, el tomógrafo permaneció fuera de servicio por un largo periodo, dejando a los pacientes sin acceso al diagnóstico por imágenes. Tras múltiples críticas por parte de la comunidad y personal médico, el equipo volvió a funcionar recientemente, lo que ha sido recibido con alivio por la población.

Por su parte, en el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú, un tomógrafo permaneció guardado por más de un año en un depósito, sin haber sido puesto en funcionamiento. Esto generó diversas manifestaciones de disconformidad, hasta que finalmente se adecuó una sala y se realizaron las instalaciones correspondientes.

Evitará traslados y costos elevados

Con ambos equipos ya en uso, los pacientes del departamento no tendrán que viajar hasta 200 kilómetros para realizar estudios tomográficos en Concepción u otros centros asistenciales, lo cual representa un ahorro significativo de tiempo y dinero, además de facilitar diagnósticos oportunos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según publicaciones realizadas por la Segunda Región Sanitaria en sus redes oficiales, el 24 de junio de 2024, uno de los tomógrafos —trasladado desde Concepción luego de que dicho hospital recibiera uno nuevo— fue preparado para entrar en operación. En ese momento incluso se difundieron imágenes del equipo y se prometió que estaría en funcionamiento “próximamente”. Sin embargo, pasó casi un año antes de que la promesa se concretara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: En San Pedro existen dos tomógrafos, pero ninguno está en funcionamiento

Acceso a la salud más cerca de todos

La habilitación de estos servicios en ambos hospitales marca un avance importante en el acceso a diagnósticos médicos dentro del segundo departamento, y es valorado por la ciudadanía, que por años reclama mejoras en la infraestructura hospitalaria.