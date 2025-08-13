Verifican aeropuerto de Encarnación para recibir al primer vuelo comercial internacional

La viceministra de Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Duarte, en compañía de la ministra asesora de la Presidencia, Laura Rolón, y técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de la organización del Mundial de Rally, realizó una visita técnica por las instalaciones del módulo provisorio de ampliación del aeropuerto de Encarnación. El objetivo fue ajustar detalles para garantizar la operatividad durante el tráfico de vuelos internacionales.

El próximo 24 de agosto, el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González de Encarnación recibirá el vuelo inaugural de la aerolínea Flybondi, que conectará de forma directa con Buenos Aires. El trayecto partirá desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, del vecino país.

Para esta ocasión, se prepara una celebración que incluirá una muestra de la cultura regional, con el objetivo de dar la mejor bienvenida a los pasajeros y dejar en alto el nombre de la región.

El administrador del aeropuerto, Fernando Gallardo, destacó que se están ultimando los detalles para recibir este primer vuelo, con importantes avances en infraestructura. “Estamos terminando la construcción de las plataformas de estacionamiento para aeronaves y hemos realizado una inversión significativa para contar con un edificio moderno de 1.060 m². Queremos ofrecer un servicio ejemplar y eficiente a todos nuestros usuarios”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las mejoras incluyen trabajos coordinados con Aduanas y Migraciones para garantizar un servicio ágil y de calidad, fortaleciendo así la operatividad del aeropuerto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó también que esto forma parte de la preparación de Itapúa como escenario del Mundial de Rally, evento que atraerá visitantes de distintas partes del mundo. Estiman recibir cerca de 150 vuelos diarios durante las fechas clave de ese evento.

Vuelos comerciales

Flybondi lanzó una tarifa promocional de 158 U$S ida y vuelta para celebrar esta nueva ruta entre Encarnación y Buenos Aires.

Los horarios establecidos por la aerolínea son: desde Encarnación, 19:40, con arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21:25; y desde Buenos Aires, 17:00, con arribo al Aeropuerto Teniente Amín Ayub González a las 18:40.

Los vuelos tendrán una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos y se realizarán con una frecuencia de 4 veces por semana, ofreciendo de esta manera una opción accesible y eficiente para turistas, empresarios y ciudadanos que deseen viajar entre ambas ciudades.