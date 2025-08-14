Esto dice la SNC sobre condena al gestor cultural de La Chispa

El gestor cultural del centro La Chispa, Sebastián Coronel, fue sentenciado a nueve meses de prisión con suspensión de la condena por “contaminación del aire y polución sonora”. El tribunal de sentencia compuesto por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, aunque la última magistrada votó en disidencia.

Ante este caso, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) expresó su “solidaridad” hacia los encargados del centro. La condena se dio porque, según el tribunal, se comprobó que se excedieron los decibeles permitidos en dos ocasiones.

Asimismo, a criterio de la ministra Adriana Ortiz Semidei, La Chispa “es un modelo exitoso de construcción ciudadana que impulsa la economía cultural, visibiliza a artistas emergentes y dinamiza el centro histórico”.

SNC reafirma compromiso de la libertad artística

En su comunicado, la SNC también “reafirma su compromiso con la defensa de la libertad artística y los derechos culturales en el Paraguay”, por lo que rechazan “toda forma de criminalización hacia gestores y espacios culturales”.

Finalmente, instan a priorizar el diálogo y mediaciones antes de sanciones que puedan atentar contra el ejercicio de la cultura como un derecho.

