Nacionales

Eusebio Ayala vivirá su fiesta patronal con desfile y tradición

La comunidad de Eusebio Ayala se prepara para vivir el 16 de agosto una jornada cargada de fe, tradición y memoria histórica, en el marco de la fiesta en honor a San Roque de Montpellier, el aniversario 255° de la ciudad y los 156 años de la heroica Batalla de Acosta Ñu.

Por Faustina Agüero
13 de agosto de 2025 - 17:04
El 16 de agosto los estudiantes de Eusebio Ayala desfilarán, como cada año, en homenaje a la ciudad, al santo protector de la comunidad y en honor de los Niños Mártires de Acosta Ñu.
El 16 de agosto los estudiantes de Eusebio Ayala desfilarán, como cada año, en homenaje a la ciudad, al santo protector de la comunidad y en honor de los Niños Mártires de Acosta Ñu.

La celebración religiosa tendrá como momento central la misa en honor a San Roque de Montpellier, en el templo erigido en homenaje del patrono de la comunidad de Eusebio Ayala.

Posteriormente, la calle Acosta Ñu se llenará de color y alegría con el tradicional desfile estudiantil, en el que las instituciones educativas rinden homenaje tanto al santo patrono, a los Niños Mártires de Acosta Ñu y a la ciudad.

Además de los actos centrales, se prevén actividades culturales y presentaciones musicales que invitan a vivir una jornada completa, donde la historia y la fe se entrelazan.

La fecha no solo convoca a la celebración, sino también a la reflexión sobre la memoria histórica, recordando la valentía de los niños combatientes que, el 16 de agosto de 1869, defendieron la soberanía paraguaya en una de las páginas más dolorosas y heroicas de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Tradición, fe y cultura

En el marco del programa de festejos el fin de semana último se realizaron la Fiesta Nacional del Chipá Barrero, que incluyó el conversatorio sobre el tradicional alimento; la Ruta de la Chipa, el Chipá Apo y competencia de artistas por el Chipa Argolla de Oro y Plata. los eventos reunieron a numerosos visitantes en la Plaza Independencia.

El 10 de agosto se realizó con éxito el Festival Nacional de la Chipa.
El 10 de agosto se realizó con éxito el Festival Nacional de la Chipa.

Ayer, martes, la avenida Acosta Ñu se llenó de color y alegría con la pintata y el desfile de disfraces de niños de instituciones educativas,

Los pequeños de Eusebio Ayala disfrutaron de la pintata y el desfile de disfraces.
Los niños de Eusebio Ayala disfrutaron de la pintata y el desfile de disfraces.

Programa de actividades

Viernes 15 de agosto

15:00 – Bendición de mascotas, en la explanada del templo mayor de San Roque.

17:00 – Mita Rapé, en el Monumento del Sesquicentenario.

20:00 – Víspera cantada y serenata a San Roque 2025, en la explanada del templo mayor.

Sábado 16 de agosto

06:40 – Ofrenda de corona de laureles ante el Monumento a la ciudad, el Ykua San Roque.

07:00 – Misa central en honor a San Roque, presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

09:00 – Solemne acto central de homenaje por el aniversario fundacional y la Batalla de Acosta Ñu, en el Monumento Nacional.

09:30 – Desfile estudiantil, cívico y militar frente al Santuario de la Patria.

15:00 – Tradicional jineteada de la fiesta patronal, en la sede de la Asociación de Jinetes Niños Mártires de Acosta Ñu.

17:00 – Tradicional picnic bailable del Club Acosta Ñu.

Viernes 22 de agosto

08:00 – Celebración del Día del Folklore, en el Colegio Técnico Nacional “Prof. Andrés Aguirre”.

18:00 – Habilitación de la Sala de Informática “Expresidentes de la Barrereña”, en la Cooperativa La Barrereña Ltda.

Sábado 23 de agosto

09:00 – Celebración del Día del Folklore, en Plaza Independencia.

Viernes 29 de agosto

09:00 – Presentación e informe de la investigación sobre libros históricos de la ciudad, en el Salón Municipal.

Sábado 30 de agosto

09:00 – Homenaje al Agente de Policía, en la Comisaría local.

Domingo 31 de agosto

10:00 – Celebración eucarística por el 25° aniversario del Complejo Educativo Privado “Ramón Indalecio Cardozo”.

12:00 – Almuerzo de aniversario en el Salón Municipal.

