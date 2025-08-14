Eusebio Ayala vivirá su fiesta patronal con desfile y tradición

La celebración religiosa tendrá como momento central la misa en honor a San Roque de Montpellier, en el templo erigido en homenaje del patrono de la comunidad de Eusebio Ayala.

Posteriormente, la calle Acosta Ñu se llenará de color y alegría con el tradicional desfile estudiantil, en el que las instituciones educativas rinden homenaje tanto al santo patrono, a los Niños Mártires de Acosta Ñu y a la ciudad.

Además de los actos centrales, se prevén actividades culturales y presentaciones musicales que invitan a vivir una jornada completa, donde la historia y la fe se entrelazan.

La fecha no solo convoca a la celebración, sino también a la reflexión sobre la memoria histórica, recordando la valentía de los niños combatientes que, el 16 de agosto de 1869, defendieron la soberanía paraguaya en una de las páginas más dolorosas y heroicas de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

Tradición, fe y cultura

En el marco del programa de festejos el fin de semana último se realizaron la Fiesta Nacional del Chipá Barrero, que incluyó el conversatorio sobre el tradicional alimento; la Ruta de la Chipa, el Chipá Apo y competencia de artistas por el Chipa Argolla de Oro y Plata. los eventos reunieron a numerosos visitantes en la Plaza Independencia.

Ayer, martes, la avenida Acosta Ñu se llenó de color y alegría con la pintata y el desfile de disfraces de niños de instituciones educativas,

Programa de actividades

Viernes 15 de agosto

15:00 – Bendición de mascotas, en la explanada del templo mayor de San Roque.

17:00 – Mita Rapé, en el Monumento del Sesquicentenario.

20:00 – Víspera cantada y serenata a San Roque 2025, en la explanada del templo mayor.

Sábado 16 de agosto

06:40 – Ofrenda de corona de laureles ante el Monumento a la ciudad, el Ykua San Roque.

07:00 – Misa central en honor a San Roque, presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

09:00 – Solemne acto central de homenaje por el aniversario fundacional y la Batalla de Acosta Ñu, en el Monumento Nacional.

09:30 – Desfile estudiantil, cívico y militar frente al Santuario de la Patria.

15:00 – Tradicional jineteada de la fiesta patronal, en la sede de la Asociación de Jinetes Niños Mártires de Acosta Ñu.

17:00 – Tradicional picnic bailable del Club Acosta Ñu.

Viernes 22 de agosto

08:00 – Celebración del Día del Folklore, en el Colegio Técnico Nacional “Prof. Andrés Aguirre”.

18:00 – Habilitación de la Sala de Informática “Expresidentes de la Barrereña”, en la Cooperativa La Barrereña Ltda.

Sábado 23 de agosto

09:00 – Celebración del Día del Folklore, en Plaza Independencia.

Viernes 29 de agosto

09:00 – Presentación e informe de la investigación sobre libros históricos de la ciudad, en el Salón Municipal.

Sábado 30 de agosto

09:00 – Homenaje al Agente de Policía, en la Comisaría local.

Domingo 31 de agosto

10:00 – Celebración eucarística por el 25° aniversario del Complejo Educativo Privado “Ramón Indalecio Cardozo”.

12:00 – Almuerzo de aniversario en el Salón Municipal.

