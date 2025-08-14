Nueva lomada: falta de señalización habría causado accidente en Sajonia

Con lesiones en la cabeza y en el brazo fue llevada una mujer al Hospital de Trauma, tras perder el equilibrio mientras circulaba sobre su motocicleta y no se percatarse de una nueva lomada. Cayó al pavimento.

El oficial Nicolás Villar, explicó que la lomada es nueva y que falta señalización. Luego del accidente fue colocada una cinta reflectiva en el lugar.

Intervinieron los bomberos voluntarios, que expresaron que la mujer viajaba sola y sin casco.

La accidentada tiene una fractura de cadera y otra en la parte superior superior del brazo derecho, además de golpes en la cabeza.

Por su parte, los vecinos exigen que se coloquen señaléticas, de inmediato para evitar más personas con lesiones.

