Ladrón que fue disparado por exviceministro cumplió tres condenas

Manuel Sebastián Estigarribia (36 años) recibió un disparo tras ingresar a la casa del exviceministro de Trabajo Luis Orué, con aparentes fines de robo. El exfuncionario había sido aprehendido por el caso, pero fue liberado luego de más de 10 horas.
En lo que se refiere al ladrón, el comisario Gustavo Escobar, jefe de la Comisaría 17ª de Lambaré, precisó que Estigarribia cuenta con tres antecedentes registrados: hurto en 2004, robo en 2015 y robo agravado en 2020 y habría cumplido condenas por cada caso.
Asimismo, confirmó que aún permanece internado en el Hospital de Trauma, consciente, y en compañía de una mujer que alegó ser su pareja.
Ladrón es un consumidor de drogas
Otro punto que detalló el jefe policial es que el sospechoso es un consumidor de drogas y mientras dure su internación en el hospital, permanecerá con personal policial custodiándolo.
