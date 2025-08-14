Supuestos productos vencidos de Biggie no fueron enviados al INTN, revelan

Lira Giménez, directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, fue consultada sobre si analizaron las muestras tomadas en estos locales comerciales de Biggie Express, a lo que respondió que no.

“No, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna muestra que nos hayan solicitado algún tipo de análisis”, puntualizó.

Ante la pregunta de si corresponde que las muestras tomadas en los locales de Biggie Express, que significaron el cierre de toda la cadena, deban ir al INTN, la profesional señaló: “Esa es una decisión que la toma Dinavisa, porque es el organismo regulador en este sector”.

“Nosotros somos un laboratorio de referencia nacional, nosotros somos un laboratorio que está acreditado con normas internacionales hace 15 años y tenemos las condiciones para hacer todos los ensayos físicos, químicos y microbiológicos que son los que seguramente que se van a realizar en estos casos”, destacó Lira Jiménez.

Ante la repregunta sobre si cuentan con la tecnología de punta y el personal adecuado, la directora fue tajante: “Sí, tenemos todas las condiciones”.

“Nosotros tenemos una larga trayectoria en alimentos. Tenemos vasta experiencia en todo lo que sea y estamos capacitados para dar respuestas en lo que se necesita”, añadió.

En otro momento manifestó que como Dinavisa no le han envidado para hacer pruebas. “Como de alimentos no, pero en medicamentos anteriores, cuando era el INAM, sí”.

“Analizamos productos domisanitarios y analizamos productos de envases. Envases porque estamos en el decreto, somos un laboratorio reconocido por decreto y también hacemos algunos dispositivos, como textil, como hilo de sutura”, expresó la ingeniera.

Para finalizar, fue consultada si la Dinavisa les puede pedir algo o si ya lo hicieron, Jiménez manifestó que sí. "Nos puede pedir y también nos puede pedir en alimentos. O sea, nosotros estamos en condiciones de dar los servicios en alimentos a una institución como Dinavisa”, concluyó.