Víctimas de abigeato piden mayor control a la Policía Nacional tras aumento de casos

En estos últimos días han aumentado los casos de abigeato en la comunidad de Martín Rolón, del distrito de San Ignacio, en el departamento de Misiones. En ese sentido los vecinos, víctimas de este hecho punible, están pidiendo la construcción de una caseta policial en el lugar para tener una mejor seguridad.

Aparte de esto, están organizando actividades deportivas para recaudar fondos y, de esa manera, poder adquirir cámaras de circuito cerrado y, aunque sea, tener en imágenes cuando ocurren estos hechos y tratar de identificar a los autores.

“En estos últimos tiempos crecieron bastante los hechos de abigeato y las víctimas somos personas trabajadoras, personas humildes que estamos luchando día a día para mantener a nuestra familia y salir adelante. En ese sentido, no estamos sintiendo ese acompañamiento de nuestras autoridades”, señaló Domingo Guzmán, poblador del asentamiento.

El mismo menciona que la Policía Nacional realiza su trabajo, pero después de que haya ocurrido el hecho y se hayan faenado las reses.

“Nosotros estamos organizando torneos deportivos para recaudar fondos e instalar cámaras de seguridad en diferentes puntos, principalmente en la entrada y salida de los lugares más vulnerables y, de esa manera, tratar de identificar a los autores de este hecho”, agregó.

Los mismos están pidiendo que se les ayude para adquirir e instalar este equipo de seguridad, al igual que la construcción de una caseta policial con agentes permanentes que puedan brindar mayor seguridad a la comunidad.