Anuncian campaña de castración masiva y gratuita para perros y gatos, en varios departamentos

Castración masiva y gratuita anuncian para el 28 y 29 de este mes, organizado por la Dirección de Defensa Animal. Se desarrollará en varios departamentos del país, según anunciaron.

Jornada de castración será para perros y gatos

El objetivo es concienciar sobre la tenencia y el cuidado de las mascotas, indica Héctor Rubín, titular de la Dirección Nacional de Defensa Animal.

“Es la primera castratón nacional, la primera organizada en Paraguay. El domingo se cerró la convocatoria de voluntarios que incluye a médicos profesionales, ayudantes veterinarios, trasportistas y otros”, manifestó a C9N.

Agregó que con esto se podrá frenar el abandono en el calles y la reproducción de perros y gatos, que generan mucho sufrimiento.

También se busca crear conciencia sobre la tenencia responsable, enfatizó.

Departamentos adheridos