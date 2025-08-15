Dinavisa inspecciona locales de Biggie

Desde las 7:00 de este jueves, equipos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) recorren distintas sucursales de la cadena Biggie, con el objetivo de verificar las condiciones de los productos alimenticios. Los 263 locales están cerrados desde el martes por la tarde, por la prohibición de venta dictaminada por Dinavisa y la Sedeco.

Según detallaron, las inspecciones incluyen la revisión de fechas de vencimiento, lotes y etiquetado de los artículos, así como la constatación de su estado en las estanterías.

Asesoría debe habilitar cada sucursal

Desde la sucursal ubicada en la calle Colón del barrio Sajonia, Óscar Manuel Allende, director general de Vigilancia, explicó que en cada local se labra un acta para dejar constancia de lo verificado, la cual será remitida a la Asesoría Jurídica de la institución. Este departamento deberá emitir un dictamen que determine si se levanta o no la suspensión temporal en cada sucursal, afirmó.

Allende adelantó que en la sucursal donde él estuvo no se detectaron incumplimientos en los locales inspeccionados. Dijo que los empleados le relataron que estuvieron revisando todas las estanterías y lo que encontraron sin registro sanitario o en malas condiciones fue separado.

También precisó que cada verificación se realiza en presencia del encargado designado por la empresa, quien debe dar su aprobación al procedimiento.