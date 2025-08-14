Comisión “garrote” cartista incluye caso Biggie y convoca a Sedeco y Dinavisa

La modificación, que fue impulsada por los senadores Dionisio Amarilla (liberocartista); y los cartistas: Juan Carlos Galaverna Ortega, Natalicio Chase, Antonio Barrios y Javier Zacarías Irún, fue aprobada sobre tablas durante la sesión ordinaria de hoy y generó un fuerte cruce entre los oficialistas y lo senadores opositores.

Inicialmente la competencia de la comisión “garrote” era para investigar a las empresas de telefonía celular e internet, entre ellas a la firma Personal, vinculada al Grupo Zuccolillo, también propietaria del Grupo ABC. Sin embargo, de manera apresurada durante la sesión de hoy se presentó la propuesta de modificación de la ampliación de la competencia y se incluyó investigar también a la cadena de mini mercados Biggie, cuyos 263 locales en 31 distritos fueron cerrados temporalmente por orden del presidente de la República, Santiago Peña (ANR, HC).

De esta manera, la Comisión Bicameral de Investigación ahora estará a cargo del “control de los abusos contra los derechos de los consumidores”, cuyo titular será el cuestionado senador Amarilla, aliado del cartismo.

Como primera medida fueron convocados para mañana a las 10:30 la ministra de la Sedeco, Sara Irún, y al titular de Dinavisa, Jorge Ilou.

Para comparecer ante los miembros de la comisión “garrote” ambas autoridades comunicaron al diputado opositor Raúl Benítez, quien justamente mañana encabeza una audiencia pública, que no asistirá al acto, pese a que habían confirmado su presencia con anticipación.

Debido a la “plantada”, el diputado opositor se preguntó lo siguiente: “¿Defensa al consumidor o parte de una operación política?“

Agregó la situación es “una demostración más de que las instituciones de control están totalmente sometidas al poder cartista, incluyendo a sus cerdos que hacen de sicarios”.