Innovación Pública en Paraguay: MITIC y AFD ganan el DemoDay 2025

Los proyectos ganadores se enfocan en utilizar la tecnología para simplificar la vida de los ciudadanos. El MITIC fue premiado por su Asistente Paraguay Digital, un bot de WhatsApp diseñado para ser la puerta de entrada a los servicios del Estado. Con esta herramienta, los usuarios podrán gestionar trámites y acceder a documentos de manera rápida y sencilla, facilitando la interacción con las plataformas gubernamentales existentes.

Por su parte, la AFD se destacó con +Impulso, una plataforma que utiliza la geolocalización para ayudar a las personas a encontrar el crédito que mejor se adapta a sus necesidades. El sistema identifica las opciones de préstamo disponibles según la ubicación del usuario, agilizando el proceso de solicitud y, a su vez, buscando aumentar la inclusión financiera en zonas del país que tradicionalmente no tienen acceso a estos servicios.

Lea más: José Vicente Troya es el nuevo representante residente del PNUD en Paraguay

¿Qué es el programa Innovadores Públicos?

El programa Innovadores Públicos es una iniciativa de ocho semanas que capacita a funcionarios públicos para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de los servicios y optimicen los procesos dentro de las instituciones. En esta edición, participaron 40 servidores públicos de siete entidades, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Educación (MEC) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El objetivo del programa es claro: transformar la función pública en una más abierta, colaborativa y, sobre todo, orientada a las necesidades de los ciudadanos, quienes hoy en día exigen respuestas ágiles y humanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un evento con reconocimiento regional

El evento contó con la participación de destacadas figuras como el Dr. Benjamín Barán, Ministro Presidente del CONACYT; José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD, y Alonso Chaverri Suárez, Representante del BID.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa es una colaboración entre estas tres entidades y ha sido reconocido como un caso de éxito en la región. Su enfoque en la innovación y el servicio a la ciudadanía lo ha posicionado como un referente en la modernización del sector público en Iberoamérica.