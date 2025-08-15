Nacionales

Suspensión de Biggie genera preocupación en la sociedad civil paraguaya

La reciente suspensión de operaciones de Biggie Express, medida aplicada por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), ha generado alarma entre diversas organizaciones de la sociedad civil en Paraguay, que advierten sobre el impacto económico y social de esta decisión.

14 de agosto de 2025 - 11:52
Una de las tiendas de Biggie cerradas por decisión del Gobierno de Santiago Peña.
En un comunicado conjunto, agrupaciones como DENDE, Club de Ejecutivos, ADEC, Horizonte Positivo y Pacto Global-Red Paraguay manifestaron su preocupación por la “arbitrariedad” y la falta de un debido proceso en la intervención a Biggie Express que afecta a 263 locales, 5.300 empleados y más de 500 proveedores.

Las organizaciones firmantes subrayan que, si bien el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud pública, cualquier sanción debe aplicarse dentro del marco legal y de manera gradual.

La intervención masiva, aseguran, erosiona la confianza en las instituciones, debilita el Estado de Derecho y puede tener consecuencias negativas para la inversión extranjera y local en Paraguay.

“La protección de la salud pública y la seguridad jurídica no son objetivos contrapuestos; son pilares indispensables para el desarrollo del Paraguay”, señalan en el comunicado.

Exhortación a las autoridades

El comunicado hace un llamado a las autoridades competentes para:

  1. Tratar con urgencia la medida de suspensión.
  2. Garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de sanciones.
  3. Proteger los empleos y el ambiente de negocios, fundamentales para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el país.

Impacto económico y social

La suspensión de Biggie Express no solo afecta a la empresa, sino que también compromete a miles de familias paraguayas, proveedores locales y la actividad comercial en varias regiones del país. Analistas advierten que decisiones de este tipo pueden desincentivar futuras inversiones y complicar la recuperación económica post-pandemia.

