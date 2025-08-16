Clausuran baños en el aeropuerto Silvio Pettirossi en medio de llegada de atletas para Asu 2025

Dos de los baños del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi fueron clausurados para su reparación, según confirmó Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la Dinac.

“Tenemos varios baños del aeropuerto en reparación total, un arreglo integral total de los baños y dejamos operativo un sector que está en el sector sur; todo lo que está en el sector norte en la parte de embarque y desembarque está clausurado porque se está llevando a cabo la refacción. Una vez que esos baños también entren en funcionamiento, vamos a hacer lo mismo hacia el sector sur”, precisó.

Al preguntarle si la refacción no se pudo prever antes de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025, dijo que la cantidad de atletas que pasan por el aeropuerto no afecta el normal funcionamiento del aeropuerto.

“El juego deportivo no suma la cantidad de pasajeros que vienen, son la misma cantidad que tenemos prácticamente todos los días. No es porque hay eventos, hay más pasajeros, si no son la misma cantidad de pasajeros que nosotros manejamos, que son aproximadamente 3.500 pasajeros por día más o menos de la operación que tenemos entre llegada y salida”, aseveró.

Ingreso de atletas

Recordó que el aeropuerto cuenta con sanitarios funcionando y que en 15 días estarían culminando los trabajos de reparación y mantenimiento. Agregó que como es feriado, lo que ocurre es que varias personas acuden al aeropuerto para esperar a los pasajeros.

“Lo que generalmente ocurre es que los días feriados como hoy, por ejemplo, viene muchísima gente a esperarle a los familiares, amigos de los vuelos que van llegando en forma simultánea y eso hace que la gente también se acumule en el aeropuerto. Por darte un ejemplo, Air Europa trae 300 pasajeros. Ponele que se vayan dos personas por pasajeros a esperarle, eso ya es una cantidad impresionante de gente que tenemos en simultáneo en ese lugar”, dijo.

Señaló que con los organizadores de los Juegos Panamericanos estiman que aproximadamente entre 4.400 y 4.500 atletas transitan por el aeropuerto, además de los técnicos, los invitados especiales y otros.

“Al principio manejábamos para este evento que iba a acudir a nuestro país por vía aérea aproximadamente 7.000 personas distribuidas en diferentes compañías aéreas que van llegando. De hecho, también bien ya están empezando a salir muchos atletas que ya han cumplido su misión de participación y ya están volviendo a salir. Nosotros tenemos en el aeropuerto casi 30 voluntarios que está trabajando con la organización y que nosotros tuvimos que darle un lugar, un espacio físico y ellos están ahí las 24 horas manejando toda la agenda de la lista de la gente que llega y salen, y le están acompañando también”, sostuvo.