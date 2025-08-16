Día del Niño: jornada de cine y algo más en Ayolas

Desde el área de comunicaciones de la EBY sede Ayolas, señalaron que, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la Entidad Binacional Yacyretá organiza una propuesta especial para las familias de Ayolas y zonas cercanas: una jornada maratónica de cine infantil que se realizará en dos turnos.

La primera función iniciará a partir de las 10:30, mientras que la segunda está fijada para las 13:30.

Al mismo tiempo, indican que el evento es coordinado por la Asesoría de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos de la sede de Yacyretá en este distrito.

Los organizadores han preparado un espacio confortable y seguro para que niños y adultos puedan disfrutar de la jornada especial.

La programación incluye dos funciones de la exitosa película “Lilo & Stitch”, una entrañable historia que combina diversión, amistad y aventuras. La actividad es totalmente gratuita y está abierta a toda la comunidad.

Al mismo tiempo, estará habilitado al público el Museo Histórico Ambiental, emplazado en el barrio Villa Permanente. En la galería se pueden observar piezas arqueológicas con una antigüedad aproximada de 300 años, como utensilios precolombinos utilizados por la parcialidad mbya guaraní.

En su interior también se pueden admirar majestuosas colecciones de ejemplares disecados de mamíferos, reptiles, aves, peces e invertebrados propios de la zona de influencia de la hidroeléctrica Yacyretá.

Los interesados pueden obtener más información comunicándose al 0987 210 001.

