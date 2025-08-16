Delincuentes armados roban documentos electorales de Tebicuary

Según el informe policial, los asaltantes estaban encapuchados y portaban dos pistolas y una escopeta. Se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota Runx, color plateado, y tras el robo se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La víctima principal fue identificada como Gustavo Arrúa Benítez (37), asesor jurídico de la Municipalidad, quien relató que al salir de la sede comunal fue interceptado y encañonado por los delincuentes. En ese momento también se encontraba en el lugar el concejal municipal Rafael Careaga.

Arrúa afirmó que intentó resistirse a la entrega de los documentos, momento en el que uno de los asaltantes golpeó su cabeza con la culata de un arma, provocándole una lesión. Incluso, según el testimonio, uno de los atacantes ordenó a su cómplice disparar contra las víctimas, aunque el proyectil no llegó a percutir.

Los formularios sustraídos eran parte de un trabajo de varios días orientado a depurar el padrón electoral, con el objetivo de que personas trasladadas hasta Tebicuary para los comicios retornen a votar en sus ciudades de origen.

El intendente de Tebicuary, Juan Paredes, calificó el hecho como “una sucia estrategia política” de cara a las elecciones municipales. Aseguró que los responsables del asalto podrían tener interés en que al menos 500 personas “arreadas” permanezcan habilitadas para votar en el distrito.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría N° 36 de Tebicuary y del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles iniciaron un operativo de búsqueda. Hasta el momento no se reportaron detenidos, ni la recuperación de los documentos.