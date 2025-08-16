Gobierno de Peña distinguió a condenado por corrupción

A días del inicio del gobierno de Santiago Peña, el entonces flamante ministro del Interior Enrique Riera anunció el fin de la “era de los padrinos políticos en la Policía Nacional”. Fue el 22 de agosto de 2023, cuando Peña puso en posesión de cargo al nuevo comandante de la institución, Carlos Benítez González.

El rimbombante anuncio quedó en la nada cuando en diciembre de 2024 el Ministerio del Interior y la Policía Nacional distinguieron en un acto oficial a un comisario retirado con nada menos que dos condenas por corrupción.

Las dos condenas de Hermes García Balmaceda

Se trata del comisario (SR) Hermes García Balmaceda, exdirector administrativo de la Policía Nacional, quien en 2012 fue sentenciado a 9 años de cárcel por lesión de confianza, tras constatarse que la institución sufrió un perjuicio de G. 1.249 millones.

El ilícito se produjo mediante la compra simulada de 180.438 kilos de carne de los 204.880 kilos que hicieron figurar como adquiridos en el año 2003, para comisarías del interior del país.

El 10 de octubre del 2014 García fue condenado a 12 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos y su esposa, Lelys Penayo, a 5 años y 6 meses de prisión, por complicidad. El tribunal dispuso igualmente que el exjefe policial debía devolver G. 2.000 millones y su esposa otros G. 649 millones.

El acto de distinción fue divulgado por el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), en sus redes sociales, donde se puede leer “en el Patio de Honor de la Academia Nacional de Policía, se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento y Gratitud a la Vigésima Tercera Promoción ‘Gral. Elizardo Aquino’, egresados en 1974 del entonces Colegio de Policía “Gral. José E. Díaz”.

Tras salir de la cárcel, se sumó a Honor Colorado

Según la ley orgánica policial, todos los policías con condenas firmes deben ser dados de baja. Sin embargo, en el caso de Hermes García Balmaceda, eso nunca sucedió.

Recordemos que García Balmaceda también fue presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, actualmente dirigida por el senador colorado cartista y a la vez comisario principal retirado Carlos Núñez Agüero.

Desde que salió de la cárcel, Hermes García consiguió reacomodarse gracias a sus contactos políticos. De hecho, se unió al movimiento Honor Colorado (HC) y empezó a operar en su ciudad natal, Yuty, departamento de Caazapá.

En su nuevo rol de operador político del cartismo, en 2022 fue uno de los anfitriones de Santiago Peña y Pedro Alliana cuando estos aún eran candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.

Durante el mitín político, García Balmaceda había sido presentado como un “soldado” del ahora presidente de la República y hasta apareció en una foto prácticamente en primera fila al lado de Santiago Peña.

Fuentes policiales indicaron que, pese al daño que le causó a su institución, el comisario devenido en activista político habría conseguido una recomendación “de alto nivel” para ser uno de los distinguidos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en el acto que representó una bofetada a los policías honestos y una humillación sin igual para la propia institución policial.