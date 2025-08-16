Pedro Lerea cumplirá en la cárcel pena por violencia familiar

El exvocalista del grupo Pipa para Tabaco, Pedro Lerea Ramírez fue detenido en una vía pública del barrio Pinozá, específicamente en la avenida Eusebio Ayala y Kubitschek, a las 14:30 del 12 de agosto pasado. Es para cumplir su condena por violencia familiar.

La aprehensión del músico se realizó en cumplimiento de una orden de captura dictada por el juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo de Luz Rossana Bogarín, el 24 de setiembre de 2024.

La magistrada ordenó la captura de Lerea tras constatar que el mismo no cumplió con las reglas de conducta establecidas como condición para la suspensión a prueba de la condena de dos años de cárcel por violencia familiar, establecida por la sentencia definitiva (SD) N° 481 del 19 de noviembre de 2021.

Las medidas incumplidas por Pedro Lerea

La sentencia referida, estableció que Lerea debía enseñar música en la Fundación Sagrada Familia, ubicada en la ciudad de Santa Rosa de las Misiones, por cuatro horas semanales, durante tres años.

Comparecencia mensual ante el juzgado de Ejecución penal, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de acercarse o contactar con la víctima María Fernanda Frutos, así como la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y cualquier tipo de estupefacientes, son las demás reglas de conducta establecidas por el Tribunal.

Sin embargo, Lerea no cumplió estas medidas porque el 7 de octubre de 2021 fue detenido por venta de drogas, delito por el cual fue condenado el jueves último a 5 años de cárcel.

Suspensión a prueba de la condena de Pedro Lerea, sin efecto

“El condenado actualmente se encuentra privado de libertad, situación que torna de cumplimiento imposible el régimen probatorio impuesto a Pedro José Lerea Rarmírez en la presente causa, resultando incompatible que el mismo presente siga gozando de una suspensión a prueba de la ejecución de la condena mientras en la causa N° 7319/2021 se encuentra privado de su libertad”, explicó Bogarín.

“A más de que en estas condiciones no es medible su grado de readaptación social en la presente causa pues la misma se determinaría a su sometimiento al cumplimiento de reglas de conducta y obligaciones impuestas, cumplimiento que no será factible a raíz de condición actual de encierro, por estos argumentos esta magistratura considera que corresponde revocar el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena”, argumentó la magistrada.

En una resolución dictada el jueves pasado, la jueza precisa que según el cómputo realizado, Lerea tendrá su pena compurgada el 8 de agosto de 2026, pues ya estuvo 1 año y 4 días en prisión. El AI N° 1.592, establece que el músico podrá solicitar libertad condicional a partir del 8 de diciembre del corriente año.

Dos causas y cuatro juicios para Pedro Lerea

El músico Pedro José Lerea Ramírez, quien actualmente tiene 39 años, fue denunciado en agosto del 2016 por su exnovia María Fernanda Frutos Gómez, de 22 años, por agresión física, acoso y daño emocional.

“La víctima tenía rastros de golpes en la cara, ropas rotas, él le había arrastrado por el empedrado y la señora tenía secuelas en la rodilla y en los pómulos, el hecho está plenamente comprobado”, afirmó la entonces fiscala Silvana Otazú, al pedir 6 años de cárcel para Lerea.

En un primer juicio, Lerea fue sentenciado a 3 años y 6 meses por violencia familiar. Esta sentencia, del 16 de febrero de 2018 por el Tribunal de Sentencia presidido por Cynthia Lovera e integrado por Héctor Capurro y María Fernanda García.

Este fallo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia y en un nuevo juicio que tuvo lugar el 19 de setiembre de 2021, Lerea fue sentenciado a 2 años de cárcel.

En la ocasión, el Tribunal de Sentencia presidido por Cándida Fleitas e integrado por Juan Carlos Zárate y Darío Javier Báez estableció la suspensión a prueba de la condena ahora revocada.

Condena por comercialización de drogas

El jueves pasado, Lerea fue condenado a cinco años de cárcel por comercialización de droga, como consecuencia del hallazgo de drogas en su casa, en un allanamiento realizado el 7 de octubre de 2021.

Esta condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Mario García e integrado por Víctor Alfieri y Celia Salinas.

Este también fue el segundo juicio por el mismo hecho, pues la primera condena -de 3 años y 7 meses- dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrado por Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, fue anulada en segunda instancia.