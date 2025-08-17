“Por la paz”: Municipalidad autoriza a cuidacoches en el microcentro

Durante las fiestas patrias, una vez más se recibieron quejas respecto a la presencia de cuidacoches exigiendo el pago a los visitantes del microcentro. Al respecto, el director de Cultura de la Municipalidad de Asunción, Hugo González, confirmó que en esta zona de Asunción sí les permiten operar, pese a que los controlan y evitan durante eventos masivos.

Aseguró que tienen en cuenta los datos del censo, que incluso los censados poseen un credencial y que la Dirección de Vigilancia se encarga de los controles. Aseguró que “no pasaban de 20 ayer” y lo que hacen es evitar que lleguen cuidacoches desde otras ciudades durante fechas importantes como las de ayer y que se cobren precios exorbitantes.

Lea más: Demoran a cuidacoches en operativo cerca del Poder Judicial

“Por la paz y armonía”

El funcionario municipal no supo explicar por qué se permite esta actividad en esta zona, pero se prohíbe en otras, pues señaló que no es su área de administración. Alegó, sin embargo, que no pueden negarle el trabajo a gente que lleva años dedicándose a esto y no opinó respecto a las amenazas y a la inseguridad.

“No es mi área, no quiero decir absolutamente nada, pero tampoco puedo negar el censo, las manifestaciones que hicieron ellos... obviamente hay que tratar de vivir todos en paz y armonía, de repente esta gente informal que viene del interior del país lo que (podemos evitar) tenemos que buscar la manera de que sea algo muy masivo, pero tampoco podemos negarle participación a esta gente que ya está hace años realizando esto, aunque sea de manera informal y tenemos que tratar nosotros de lidiar el día a día, para poder tener esa armonía en el microcentro de la ciudad de Asunción", manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lo que dicen los cuidacoches tras redada policial que demoró a extorsionadores

Unite al canal de ABC en WhatsApp