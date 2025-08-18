Municipalidad niega que cuidacoches tenga permiso para operar en Asunción

Durante las fiestas patrias, una vez más se recibieron quejas respecto a la presencia de cuidacoches exigiendo el pago a los visitantes del microcentro.

Ante este reclamo, el director de Cultura de la Municipalidad de Asunción, Hugo González, afirmó que permiten que cuidacoches operen en el microcentro durante los grandes eventos “por la paz y la armonía”.

Además, afirmó que solo autorizan a los censados y controlan que no cobren precios muy elevados.

Ante esta publicación periodística, la Municipalidad de Asunción sacó un comunicado aclarando que no existe ninguna autorización vigente para el desarrollo de la actividad de ciudacoches.

“En su momento se realizó un censo de personas dedicadas a esta labor, pero dicho relevamiento estuvo exclusivamente vinculado a los trabajos de la empresa Parxin y carece hoy de validez”, señala el texto.

A renglón seguido remarca: “La actividad de los cuidacoches está prohibida. De manera permanente se llevan adelante operativos de control y despeje en la vía pública, como el desarrollado en la jornada de ayer en la zona del microcentro, en coordinación con la Policía Nacional”.

Con respecto a la declaración del director municipal, explican que fue realizada sin la información precisa y no corresponde a un área de su competencia.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con el ordenamiento urbano y la correcta utilización de los espacios públicos, siempre en resguardo del interés general y en beneficio de la ciudadanía”, finaliza el escrito.