Cámara de Diputados comunica al TSJE destitución de Miguel Prieto

Casi de inmediato, luego de que finalizara la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados donde se dio la destitución de Miguel Prieto como intendente de la capital de Alto Paraná, se comunicó lo resuelto al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

La nota oficial está dirigida a Jaime Bestard Duschek, presidente de la mencionada institución.

El artículo 10 Ley N° 317/1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales”, resolvió este martes destituir al intendente de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, Miguel Prieto Vallejos.

En su artículo N° 2 indica que se debe comunicar al Tribunal Superior de Justicia Electoral lo que se cumplió, de manera casi inmediata.

Finalmente, en su artículo número tres señala que debe ser informada también, de manera oficial, a la Municipalidad de Ciudad del Este.

En la tarde de hoy, en una sesión extraordinaria, la bancada cartista y aliados, de la Cámara de Diputados, destituyeron al intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto (Yo Creo).