Docentes cierran ruta en el cruce de Santa María, Misiones, para exigir aumento salarial

En el kilómetro 234 de la ruta PY01, a la altura del cruce a Santa María de Fe, Misiones, los docentes de la AEI, agremiados a la FEP, realizaron otra jornada de movilización con cierre de ruta.

Aproximadamente 200 docentes se hicieron presentes en esta jornada, exigiendo los siguientes puntos según el presidente de la AEI, Juan Walberto Martínez.

Incremento salarial para el sector docente en todas las categorías. Definición de la carrera docente para el año 2026. Recursos económicos para el pago total de las resoluciones emitidas dentro del escalafón docente. Asimismo, piden e rechazo total a las pretenciones del Gobierno Nacional de elevar el límite de edad para acceder a los beneficios de la jubilación.

Con relación a lo expresado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien manifestó /que la movilización carece de fundamentos y aseguró que el Gobierno cumple “punto por punto” con todos los acuerdos firmados con el gremio, pero ahora los maestros quieren reajuste salarial fuera del nivel de inflación establecido por el Banco Central del Paraguay, indicó “por un lado, el reajuste salarial sí o sí tiene que cumplirse, eso ya está presupuestado. Lo único que pedimos es que nos apoyen en ese sentido. Sabemos que en nuestro país hay plata porque van a estar renovando los ascensores del Congreso Nacional; solo falta voluntad política para que cumplan con nosotros”, indicó, Martínez.

Agregó que se “tiene que invertir en educación como corresponde, para que podamos nosotros también ejercer bien nuestro trabajo como educadores. Falta que inviertan en rubros para la contratación de más profesionales, específicamente psicólogos, limpiadores, entre otros”, concluyó el docente.