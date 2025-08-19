Funcionarios de Capasa se manifiestan por falta de pago de salarios

Funcionarios de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima se manifiestan frente a la empresa exigiendo la falta de pago de salarios atrasados y ante la preocupación de que la empresa está en camino al cierre.

Javier Villalba, integrante del Sindicato General de Sitracapasa, comentó. “Estamos en falta de pago de salario desde mayo. Desde el año pasado, desde octubre aproximadamente, no estamos teniendo la cobertura del servicio de IPS, lo que a nosotros mensualmente se nos está descontando".

A continuación añadió: “Hoy en día la fábrica no está operativa por falta de recursos, por falta de insumos, por falta de materia prima. Todo eso debido a la mala administración anterior que dejó deudas muy grandes. Hoy en día, esas empresas que nos preveían anteriormente los recursos, no nos están queriendo entregar esos insumos".

“Hicimos ya un pedido de audiencia con el señor presidente de la República, con el presidente del Congreso y con el presidente de la Cámara de Diputados. Pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de retorno”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capasa, la fábrica estatal de cañas que duplicó sus pérdidas en un año: ¿Por qué sigue en funcionamiento?

“Lastimosamente, una empresa emblemática como Capasa está siendo prácticamente dejada de lado, se está cerrando Capasa. Todo eso por un mal administrador que el gobierno colorado de Santiago Peña, el movimiento de Honor Colorado, envió a José Ocampo para fundir Capasa”, sostuvo Villalba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento apuntó a la inacción del síndico titular que nunca hizo ningún tipo de informes a la Procuraduría. “Ellos presentaron tres balances, teniendo pérdidas de más de 8 mil millones, 7 mil millones, 6 mil millones”.

“Hoy en día se está descubriendo y nosotros pedimos, exigimos a la Procuraduría, que haga el seguimiento de las denuncias, porque hay hechos punibles que están tipificados en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, por ejemplo, de estafa”, exigió el representante de los trabajadores.

Lea más: Rastrean G. 1.500 millones cobrados por exjefe de Capasa antes de dejar el cargo

Para finalizar dejó en claro: “Nosotros, los propios empleados, fuimos estafados porque a nosotros se nos descuenta el monto del Seguro Social, y eso no está llegando a IPS, por lo que nosotros no tenemos la cobertura, ni mucho menos podemos acogernos a la jubilación”.