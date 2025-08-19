IPS Luque: fallas en sistema informático dejó a pacientes sin remedios por 4 días, denuncian

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron que la farmacia de la sede de Luque de la previsional no les entregó medicamentos durante cuatro días consecutivos, por supuestos problemas en el sistema informático.

Los denunciantes señalaron que, entre los pacientes afectados, se encuentra su madre, una mujer de 82 años, paciente crónica con hipertensión arterial, quien depende de su medicación diaria para mantenerse estable.

Según la denuncia, desde el pasado viernes, la mujer no pudo acceder a su medicamento, Valsartán de 40 miligramos, que retira mensualmente de la farmacia de la sede de Luque del IPS. Los denunciantes señalaron que la interrupción del sistema le ha imposibilitado continuar normalmente su tratamiento, exponiéndola a consecuencias graves para su salud.

Aseguraron además que esta circunstancia obligó a la mujer a acudir en repetidas ocasiones al local para confirmar la disponibilidad del sistema, lo cual representa una complicación adicional, considerando su avanzada edad y la urgencia del caso.

Tuvieron que comprar el remedio

Los denunciantes contaron que, ante la imposibilidad de acceder al medicamento en el IPS, la familia optó por comprar el fármaco en una farmacia privada, a un costo de G. 227.000, un gasto que representa una carga considerable para la economía familiar.

Familiares de la paciente contaron que, como jubilada, su madre no cuenta con recursos para costear estos gastos adicionales de manera regular.

Los denunciantes criticaron además que en el hospital tampoco haya recurrido a otros métodos, como planillas manuales, para garantizar la entrega de medicamentos esenciales como este.

Reconocieron fallas

ABC consultó con Juan Carlos Frutos, gerente de Tecnología del IPS, quien confirmó que desde el viernes pasado y hasta el día lunes se registraron inconvenientes en el sistema de la previsional, como consecuencia de un corte en el servicio de internet de la estatal Copaco.

Frutos señaló que en el transcurso del lunes, el problema fue solucionado. Agregó, sin embargo, que el IPS cuenta con un protocolo de contingencia para estos casos, por lo que la falla en el sistema no debería haber sido un impedimento para la provisión de los medicamentos.