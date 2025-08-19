J. Augusto Saldívar: vecinos se quejan de fétido olor de un gallinero

Un gallinero ubicado en la compañía Posta Leiva de la localidad de J. Augusto Saldívar, departamento Central, genera la queja de los lugareños y alegan que ya no pueden vivir del mal olor que genera.

Aseguran que en el lugar se faenan los animales y los restos, como vísceras y plumas, son esparcidos en el predio, que en estas condiciones se transforma en un sitio completamente insalubre y no apto para manipular alimentos.

“En este lugar se faenan las gallinas y es completamente insalubre, además las vísceras son enterradas en el predio, pero el mal olor es impresionante, ya no se puede vivir en la zona”, expresó una vecina, Olga Soledad Fernández.

Agregó que los moradores denuncian el hecho desde el 2021, en la municipalidad, y que en febrero del año pasado intervino el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pero nada cambió hasta el momento.

El local funciona sin licencia ambiental, según figura en el acta de procedimiento del ente estatal.

Intendente asegura intervención y clausura

El intendente municipal, Diego Alonso (PLRA), indicó que la municipalidad ya verificó el local y que se realizará el proceso de clausura, debido a que se cumplen las condiciones adecuadas para operar.

“Estamos interviniendo el local y vamos a clausurar, porque no puede funcionar en estas condiciones en un lugar poblado, solo queremos que se hagan bien las cosas”, expresó el jefe comunal.

Los moradores lamentaron las condiciones paupérrimas en que se manipulan los alimentos que comercializan en toda la región.