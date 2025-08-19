Nacionales

J. Augusto Saldívar: vecinos se quejan de fétido olor de un gallinero

JULIÁN AUGUSTO SALDÍVAR. Pobladores de la compañía Posta Leiva de este distrito del departamento Central denunciaron que ya no pueden estar tranquilo del fétido olor que genera un gallinero de la zona, propiedad de la familia Vázquez. Los afectados indican que en el lugar se faenan los animales y que es completamente insalubre. intendente anuncia clausura.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
18 de agosto de 2025 - 13:31
Pobladores de la compañía Posta Leiva de J. Augusto Saldívar denunciar fétido olor de un gallinero de la zona.
Pobladores de la compañía Posta Leiva de J. Augusto Saldívar denunciar fétido olor de un gallinero de la zona.Higinio Ruiz Diaz

Un gallinero ubicado en la compañía Posta Leiva de la localidad de J. Augusto Saldívar, departamento Central, genera la queja de los lugareños y alegan que ya no pueden vivir del mal olor que genera.

Aseguran que en el lugar se faenan los animales y los restos, como vísceras y plumas, son esparcidos en el predio, que en estas condiciones se transforma en un sitio completamente insalubre y no apto para manipular alimentos.

En este lugar se faenan las gallinas y es completamente insalubre, además las vísceras son enterradas en el predio, pero el mal olor es impresionante, ya no se puede vivir en la zona”, expresó una vecina, Olga Soledad Fernández.

Agregó que los moradores denuncian el hecho desde el 2021, en la municipalidad, y que en febrero del año pasado intervino el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pero nada cambió hasta el momento.

El local funciona sin licencia ambiental, según figura en el acta de procedimiento del ente estatal.

En estas condiciones se encuentra el gallinero de la ciudad de J. Augusto Saldívar, en donde todos los días se faenan las gallinas. La municipalidad anuncia la clausura.
En estas condiciones se encuentra el gallinero de la ciudad de J. Augusto Saldívar, en donde todos los días se faenan las gallinas. La municipalidad anuncia la clausura.

Intendente asegura intervención y clausura

El intendente municipal, Diego Alonso (PLRA), indicó que la municipalidad ya verificó el local y que se realizará el proceso de clausura, debido a que se cumplen las condiciones adecuadas para operar.

Estamos interviniendo el local y vamos a clausurar, porque no puede funcionar en estas condiciones en un lugar poblado, solo queremos que se hagan bien las cosas”, expresó el jefe comunal.

El Mades informó que el establecimiento funciona sin licencia ambiental.
El Mades informó que el establecimiento funciona sin licencia ambiental.

Los moradores lamentaron las condiciones paupérrimas en que se manipulan los alimentos que comercializan en toda la región.

