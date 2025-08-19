Municipalidad de Asunción prometió un desembolso para la Caja de Jubilados

Floria Galeano, vocera de los jubilados municipales, relató que se reunieron con representantes administrativos de la intervención municipal en Asunción.

“Nos pidieron un plazo de una hora para determinar el monto exacto que van a desembolsar hoy a la Caja de Jubilaciones. Y eso vamos a esperar. Nosotros le pedimos, por lo menos, que sea un mes de lo que normalmente debería desembolsar... Mayo, que sería casi cuatro mil millones. Pero dudamos mucho de que lleguemos a ese monto, pero por lo menos vamos a esperar a ver hasta qué monto van a poder desembolsar en este día”, declaró.

Agregó que es “una promesa” y van a esperar a recibir la confirmación. “Vamos a quedarnos acá a esperar, porque ya la situación es desesperante nuestra, por lo menos algo queremos sacar, antes de que se vaya, le dijimos específicamente antes de que se vaya”, señaló debido a que está terminando el plazo para la intervención.

Interventor prometió ruta de trabajo

Por otra parte, la jubilada señaló que hoy les informaron oficialmente de que el equipo interventor dejó “una ruta de trabajo que se va a seguir con los que vengan a reemplazarle a él o al próximo”.

Dijo que esa hoja de ruta les permitiría normalizar la liquidez dentro de aproximadamente tres meses, lo cual facilitaría el desembolso mensual a la caja.

Dijo que le garantizaron estabilización con esta hoja de ruta. “Nos mencionaron unas propuestas que le hicieron con los bancos, con las empresas que están debiendo. Entonces, confiamos, confiamos plenamente en su trabajo”, expresó.