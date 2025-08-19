Nacionales

Temporal con fuertes vientos, granizos y lluvias azota Santa Rosa del Aguaray

SAN PEDRO. Un intenso temporal afectó, en la tarde de este martes, al distrito de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, con fuertes vientos, caída de granizos y lluvias, provocando daños en viviendas, cultivos y hasta en animales menores.

Por Omar Acosta
19 de agosto de 2025 - 17:43

El fenómeno climático, aunque de corta duración, se presentó con gran intensidad, generando un descenso de temperatura y dejando secuelas visibles en varias comunidades de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Los vecinos reportaron voladura de techos, estructuras dañadas, afectación a cultivos agrícolas y pérdida de animales pequeños.

En algunos puntos del distrito también se registraron cortes en el suministro de energía eléctrica, agravando la situación de los pobladores.

Lea más: Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Policía Nacional y las autoridades locales se encuentran relevando datos sobre los daños, mientras se aguarda una respuesta inmediata del sistema de emergencia nacional para asistir a las familias afectadas.

Desde la zona afectada solicitaron la presencia urgente de instituciones públicas y entes de asistencia ante las primeras pérdidas provocadas por el evento climático.

