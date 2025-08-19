Temporal con fuertes vientos, granizos y lluvias azota Santa Rosa del Aguaray

SAN PEDRO. Un intenso temporal afectó, en la tarde de este martes, al distrito de Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, con fuertes vientos, caída de granizos y lluvias, provocando daños en viviendas, cultivos y hasta en animales menores.