Temporal con fuertes vientos, granizos y lluvias azota Santa Rosa del Aguaray

El fenómeno climático, aunque de corta duración, se presentó con gran intensidad, generando un descenso de temperatura y dejando secuelas visibles en varias comunidades de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Los vecinos reportaron voladura de techos, estructuras dañadas, afectación a cultivos agrícolas y pérdida de animales pequeños.
En algunos puntos del distrito también se registraron cortes en el suministro de energía eléctrica, agravando la situación de los pobladores.
Lea más: Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde
La Policía Nacional y las autoridades locales se encuentran relevando datos sobre los daños, mientras se aguarda una respuesta inmediata del sistema de emergencia nacional para asistir a las familias afectadas.
Desde la zona afectada solicitaron la presencia urgente de instituciones públicas y entes de asistencia ante las primeras pérdidas provocadas por el evento climático.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy