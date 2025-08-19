“Tenemos más de 7 mil horas paradas porque un profesor fue escrachado o denunciado”, señaló el ministro de Educación

“Tenemos más de siete mil horas paradas porque un profesor fue escrachado o denunciado”, indicó en la mañana de este martes el ministro de Educación, Luis Ramírez, dentro del marco de una conferencia de prensa por el paro nacional de docentes.

Agregó que muchas de las denuncias son graves, sin embargo, otras son “simples disputas regionales o peleas familiares”.

“Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de invertir más o falta de rubros, ya que muchas veces los rubros están. Lo que sí tenemos que hacer es verificar dónde están y por qué no están en el aula trabajando los rubros que estamos pagando”, manifestó.

Reconoció que existe un déficit en la educación media, que este año se creció en esa área y que el año que viene el crecimiento seguirá.

Profesores guías y orientadores

“Recuperar profesores guías, orientadores y psicólogos es una necesidad imperiosa para el sistema. Estamos trabajando en la educación inclusiva para formar a los maestros y entregar materiales”, aseguró.

Dijo que existe una solicitud de agregar al sistema educativo dos mil psicólogos, para sumarle a los 1.500 que ya están dentro del mencionado sistema.

En cuanto a la educación inclusiva manifestó que se tiene previsto crear Centros de apoyo a la inclusión, que son escuelas centro, “con buena matrícula y buen número de profesionales”.

Paro nacional de educadores

El paro docente continúa hoy a nivel nacional, por lo que no habrá clases por segundo día consecutivo en todo el país, según anunciaron los representantes de gremios del sector, luego de reunirse ayer con Óscar Lovera, viceministro de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No lograron un acuerdo total sobre sus reclamos.