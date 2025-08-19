Video: fuerte temporal derriba el techo del polideportivo de una escuela en Pedro Juan

El temporal registrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero durante parte de la tarde de este martes causó estragos en la Escuela Mariscal Francisco Solano López, ubicada en el barrio Guaraní de la capital departamental de Amambay.
Parte del techo de un polideportivo de la mencionada institución educativa, se desprendió de las columnas y se vino abajo.
Suspensión de clases presenciales por seguridad
Esta situación motivó la suspensión de las clases presenciales por parte de las autoridades de dicha casa de estudios.
La licenciada Zunilda Vargas, directora de la escuela, manifestó que la decisión de suspender las clases presenciales y optar por las clases virtuales, se tomó como una medida de seguridad.
“Teniendo en cuenta el inminente riesgo que representa para la integridad física de los alumnos, el Comité Ejecutivo de Gestión de Riesgos de la Institución decidió suspender las clases presenciales y desarrollar clases virtuales mientras dure la evaluación de la situación”, manifestó la directora.
La Escuela Básica N.º 458 Mcal. Francisco Solano López, ubicada en el barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuenta con total de 1.245 alumnos matriculados y es una de las instituciones con mayor población escolar esta ciudad.