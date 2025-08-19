Video: fuerte temporal derriba el techo del polideportivo de una escuela en Pedro Juan

Los vientos fuertes registrados durante la tarde de este martes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, tuvieron graves consecuencias. En una escuela pública, el techo de un polideportivo se desprendió de las columnas y se vino abajo. Las autoridades de la institución educativa decidieron suspender las clases presenciales como medida de seguridad mientras dure la evaluación de la situación.