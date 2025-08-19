Casas destechadas y varias zonas a oscuras tras temporal en Amambay

Pobladores de varios puntos del distrito de Karapaí, departamento de Amambay, sufrieron las consecuencias del temporal registrado durante el atardecer de este martes. Unas 50 casas se destecharon, según datos preliminares dadas por el intendente municipal del distrito, Ezequiel Ayala (ANR).

En ese sentido, serían unas 50 familias las afectadas. “El temporal destechó muchas casas en el centro, calle San Lorenzo, Tacuatí, 3 de Mayo, 1° de Mayo y Felicidad, pertenecientes al casco urbano de nuestra ciudad”, expresó el intendente.

“Necesitamos con urgencia chapas, colchones, abrigos. Vamos a necesitar materiales de construcción para reconstruir lo que se destruyó como ladrillos y cementos”, agregó la autoridad municipal.

Afectados se valen de la solidaridad de vecinos, según intendente

El intendente Ayala indicó que en la ciudad no se cuenta con un espacio para albergar a los afectados; sin embargo, destacó que muchas familias afectadas se están valiendo de la solidaridad de los que no sufrieron daño para tener un lugar donde pasar la noche.

A esta situación se suma a la falta del servicio de energía eléctrica en varios lugares de la ciudad, según informó el propio ejecutivo municipal.

Asimismo, la máxima autoridad de la ciudad dejó un contacto para informar sobre personas afectadas por el temporal en la zona; es el 0985 563 268.

Por su parte, desde el Consejo de Emergencia Departamental de Amambay, presidido por el abogado Enrique Bracho, señalaron que están en plena tarea de relevamiento de datos para brindar asistencia a los damnificados.