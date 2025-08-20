Diputada insiste ante Sedeco en denuncia por filtración de datos bancarios

Al ser una de las víctimas de la presunta filtración de datos de ueno bank, la diputada Johanna Ortega Ghiringhelli, presentará mañana de forma presencial su denuncia formal contra el banco ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), ya que aparentemente no obtuvo respuesta alguna tras el reclamo en línea.

Según la legisladora, la información de más de 200.000 clientes fue expuesta en internet y la publicación “constituye una clara falta de resguardo y protección de la información privada que el banco tiene la obligación de proteger”.

Asimismo, sostiene que la responsabilidad sobre esta “brecha de seguridad” es “única y exclusiva” de ueno bank, ya que los datos filtrados corresponden a trasferencias bancarias efectuadas desde su cuenta de la mencionada entidad.

Pedido de la diputada a la Sedeco

Específicamente, la diputada pide el cumplimiento de seis puntos a la Sedeco:

Dar trámite al presente reclamo en contra de ueno bank

Investigar el alcance de la brecha de seguridad y recibir información sobre el alcance de la filtracaión

Librar oficio a la Policía Nacional y el Ministerio Público para saber si existen denuncias de ueno bank sobre intentos de extorsión

Exigir al banco que adopte medidas inmediatas para reforzar la seguridad de sus clientes

Aplicar sanciones correspondientes por incumplimiento de leyes

Dar retorno sobre el trámite y denuncia.

