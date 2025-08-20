Efectos del temporal en Amambay: más de 100 casas destechadas y 3.300 alumnos sin clases presenciales

El fuerte temporal que azotó gran parte del departamento de Amambay dejó a su paso destrozos en varios puntos geográficos. En la ciudad de Karapaí, que fue la más afectada, unas 100 casas fueron destechadas; en Pedro Juan Caballero se suspendieron las clases presenciales de 3.300 alumnos en dos instituciones educativas del sector público debido al derrumbe parcial de un polideportivo y a un cortocircuito.