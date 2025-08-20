Efectos del temporal en Amambay: más de 100 casas destechadas y 3.300 alumnos sin clases presenciales

Las tormentas, acompañadas de descargas eléctricas registradas en el departamento de Amambay, fueron de corta duración, pero sus consecuencias fueron lamentables en varios puntos. El distrito más afectado fue Karapaí, con aproximadamente 100 casas destechadas, según datos recabados por las autoridades.
En el área rural de Capitán Bado y en Pedro Juan Caballero también hubo daños en viviendas, pero de menor gravedad.
Gobernación y la SEN relevan datos
Ronny Valdez, secretario de Prensa de la Gobernación de Amambay, informó que una comitiva de la institución, liderada por Enrique Bracho, presidente del Consejo de Emergencia Departamental, se instaló en la zona más afectada para realizar el relevamiento de datos en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y brindar la primera asistencia con la provisión de víveres, chapas y otros enseres a los damnificados.
Son unas 100 viviendas destechadas en Karapaí y algunos casos similares, pero en mucho menor número, en comunidades indígenas del distrito de Capitán Bado, según expresó Valdez.
Clases presenciales suspendidas en dos escuelas de PJC
Las autoridades educativas de Amambay suspendieron las actividades pedagógicas presenciales en la escuela Mariscal López, ubicada en el barrio Guaraní, y en la escuela y colegio Cerro Corá, ubicada en el barrio Obrero, por razones de seguridad.
En la primera institución mencionada, la medida se tomó por el derrumbe parcial de un polideportivo como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante el martes último, según informó la licenciada Zunilda Vargas, directora de dicha casa de estudios. En la segunda institución, la descarga eléctrica provocó un cortocircuito que destruyó toda la parte eléctrica del edificio escolar, según informó el licenciado Luís Figueredo, director departamental de Educación de Amambay. Esta situación afecta a un total de más de 3.300 alumnos.
En ambos casos que afectaron a las instituciones educativas, el factor preocupante es que queda patente la falta de un plan de mantenimiento de la estructura edilicia, teniendo en cuenta que algunos trabajadores señalaron que la estructura del polideportivo dañado por el temporal está muy deteriorada por falta de mantenimiento, al igual que las instalaciones eléctricas del establecimiento educativo donde ocurrió el cortocircuito. La instalación eléctrica ya es muy antigua, indicaron algunos trabajadores.