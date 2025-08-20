Guayaybí: nativos no levantan medida de protesta e insisten con la destitución del presidente del Indi

Los manifestantes provienen de los departamentos de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, y en su mayoría, pertenecen a las parcialidades Ava Guaraní y Mbya Guaraní. La medida de fuerza comenzó el jueves de la semana pasada y hasta hoy no han logrado una respuesta favorable al pedido de desvinculación del representante del Indi, según informaron los dirigentes.

Sobre el tema, el líder de la comunidad Buena Vista, asentada en el distrito de Guayaybí, Cristian Vega, reiteró que mientras no haya un documento oficial de la remoción de Benegas, por parte del presidente de la República, Santiago Peña, no habrá ningún acuerdo con las autoridades para levantar la movilización.

Lea más: Indígenas endurecen protesta en la rotonda de la Calle 6.000 por la falta de respuesta a sus pedidos

Subrayó que este funcionario no representa a las comunidades indígenas, a pesar de que algunos pocos líderes estarían siendo manipulados por una migaja de dinero que probablemente están recibiendo para no acompañar a sus hermanos que se encuentran en la ruta exigiendo la salida de esta persona del cargo.

Recalcó que las familias de los pueblos nativos ya no están conformes con la presencia de este funcionario al frente de la institución, por lo que la única manera de dar tranquilidad a los ciudadanos de este sector es el cambio de la cabeza del organismo que representa a las comunidades originarias, “pero que actualmente se ha perdido esa comunicación entre las partes”, refirió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No vamos a retroceder de nuestro pedido

En ese contexto, el dirigente aseveró que no van a retroceder en su pedido y advirtió que seguirán en la ruta hasta conseguir el objetivo, por más que estén conscientes de que este tipo de acciones afecta a muchos ciudadanos que circulan por la ruta, pero que lamentablemente la única forma de que sus reclamos sean escuchados es salir a la ruta para manifestar sus inquietudes, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Guayaybí: nativos levanta movilizacion en forma momentanea

“Por ahora no hay acuerdo con representantes de ningún organismo del Estado, pero esperamos que lo antes posible el presidente Peña firme la salida de este señor del Indi y contrate a alguien capaz que pueda manejar en forma responsable los innumerables problemas que afectan a los asentamientos indígenas”, recalcó.