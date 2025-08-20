Más de 1.000 docentes de Misiones se presentaron para formar parte del banco de datos de elegibles del MEC

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En total, 1.265 docentes se postularon para realizar la prueba escrita con el fin de ingresar al banco de datos de elegibles del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Una vez terminado el examen, los maestros sabrán de manera inmediata los puntajes obtenidos.