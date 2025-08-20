Más de 1.000 docentes de Misiones se presentaron para formar parte del banco de datos de elegibles del MEC

A las 15:00 de este miércoles inició el examen de los 1.265 docentes que se presentaron para formar parte del banco de datos de elegibles del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el cierre estaba programado para las 18:00.
“En el departamento de Misiones tenemos 1.265 postulantes para esta evaluación, distribuidos en diferentes sedes de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones”, explicó la directora departamental de Educación, Feliza López.
Lea más: Docentes cierran ruta en el cruce de Santa María, Misiones, para exigir aumento salarial
La postulación de los docentes es para todos los niveles, de acuerdo con la inscripción de los mismos. “Tenemos nivel inicial, primer y segundo ciclo, tercer ciclo y educación media. De acuerdo con el perfil, los postulantes se fueron inscribiendo”, agregó López.
Indicó también que, una vez que se haya culminado el examen, se estarán cotejando dichos exámenes a través del lector óptico, y el equipo técnico del MEC central estará realizando las correcciones. Posteriormente, se dará el informe para revisar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias, donde estarán cargados los resultados de la evaluación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy