Permisionarios del Mercado 4 piden continuidad del director interino

El director interino del Mercado 4 es Alejandro Buzó, quien anteriormente era el jefe de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción.

Por su gestión, unas permisionarias se manifestaron con carteles de apoyo hacia el bombero, ya que aseguran que con el funcionario se puede dialogar y encontrar soluciones a varios inconvenientes en el concurrido lugar.

“Estamos por la continuidad del director; su gestión es muy buena y queremos un cambio para el Mercado 4 que últimamente está muy abandonado a su suerte. Hoy tenemos alguien que está caminando de nuestro lado”, aseguró una de las participantes.

Apoyo del director es “histórico”

Otra de las permisionarias que apoya la gestión de Buzó es Mirtha Ramírez, quien aseguró que es “histórico” el apoyo que da el titular interino hacia los comerciantes. “Ahora agilizan muchas cosas, se solicita una carpa, se cambia, se quiere pintar la casilla, se pinta, uno quiere cambiar una caja toda podrida, se cambia. Esto es histórico; hace cosas buenas y ninguno hizo eso”, agregó.

