Temporal deja más de 100 viviendas afectadas en San Juan Bautista de Ñeembucú

Unas 100 viviendas resultaron afectadas por el fuerte temporal con vientos huracanados que azotó ayer al distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú, según confirmó Mariano Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Los barrios más perjudicados son 8 de Diciembre, Tres Bocas, Ciudad Nueva y el Barrio Centro, donde se registraron casas destechadas, árboles caídos y cortes del servicio eléctrico.

Un equipo de la SEN realiza este miércoles un relevamiento casa por casa para cuantificar con mayor precisión los daños, con el objetivo de elaborar un informe técnico que permita agilizar la reposición de techos de zinc para las familias afectadas.

El intendente municipal, Aldo Armoa (ANR), informó que desde anoche se cuenta con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), con asiento en el Regimiento de Caballería N° 2 “Cnel. Felipe Toledo” de Pilar. Militares colaboran en el despeje de rutas, calles y plazas bloqueadas por árboles caídos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Armoa señaló que la necesidad más urgente es la provisión de chapas, ya que muchas familias quedaron expuestas a la intemperie. La situación se agrava por el pronóstico de nuevas lluvias en la zona, según la Dirección de Meteorología, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El temporal duró entre 15 y 20 minutos, pero fue suficiente para dejar a su paso un escenario de destrucción. Además del casco urbano, varias compañías vecinas también reportaron daños importantes.

San Juan Bautista de Ñeembucú se encuentra a 55 kilómetros de Pilar, capital departamental. Se accede al distrito por un desvío de 24 kilómetros desde la Ruta PY 19, que conecta Pilar con Villeta, en el Departamento Central.