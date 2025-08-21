Nacionales

Decomisan más de 130 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sacaron de circulación un total de 135 kilos de marihuana prensada. El procedimiento que no arrojó detenidos, se realizó en la noche del miércoles último en un inmueble de Pedro Juan Caballero que era utilizado como centro de acopio y “enfriamiento” de drogas, según informaron desde la institución.

Por Eder Rivas
21 de agosto de 2025 - 11:37
Agentes antidrogas verifican la droga incautada en el lugar allanado.
Agentes antidrogas verifican la droga incautada en el lugar allanado.

La operación realizada por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con base en la ciudad de Pedro Juan Caballero, permitió el decomiso de unos 135 kilos de marihuana prensada que estaban distribuidos en 152 paquetes. La droga fue hallada en el interior de un inmueble ubicado en el barrio María Victoria de esta ciudad.

Durante el procedimiento también se procedió a la incautación de 2 balanzas electrónicas, documentos varios y un router de Wi-Fi, según un informe de la cartera antidrogas; la intervención no arrojó detenidos ni fueron revelados datos acerca de los responsables de la droga incautada.

La droga incautada totalizó 135 kilos.
La droga incautada totalizó 135 kilos.

Imputan a detenido en otro procedimiento

La abogada Rossana Coronel, fiscal antidrogas de Amambay, imputó por tenencia y comercialización de drogas a Luis Miguel Peruchi Mieres; se trata del que fue detenido en un procedimiento realizado el miércoles último en horas de la tarde y de cuyo poder se incautó 100 kilos de marihuana, droga que era transportada en una motocicleta, tipo motocarro.

La representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de prisión preventiva para el encausado, según informaron fuentes del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero.

