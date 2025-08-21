Decomisan más de 130 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero

La operación realizada por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con base en la ciudad de Pedro Juan Caballero, permitió el decomiso de unos 135 kilos de marihuana prensada que estaban distribuidos en 152 paquetes. La droga fue hallada en el interior de un inmueble ubicado en el barrio María Victoria de esta ciudad.

Durante el procedimiento también se procedió a la incautación de 2 balanzas electrónicas, documentos varios y un router de Wi-Fi, según un informe de la cartera antidrogas; la intervención no arrojó detenidos ni fueron revelados datos acerca de los responsables de la droga incautada.

Imputan a detenido en otro procedimiento

La abogada Rossana Coronel, fiscal antidrogas de Amambay, imputó por tenencia y comercialización de drogas a Luis Miguel Peruchi Mieres; se trata del que fue detenido en un procedimiento realizado el miércoles último en horas de la tarde y de cuyo poder se incautó 100 kilos de marihuana, droga que era transportada en una motocicleta, tipo motocarro.

La representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de prisión preventiva para el encausado, según informaron fuentes del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero.