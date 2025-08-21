Dinavisa va contra otra cadena de supermercados

En medio de las quejas por el cierre total de la cadena de Biggie, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) continúa con los operativos de control al sector supermercadista.

Recientemente, instruyó un sumario administrativo contra la firma La Bomba S.A., que posee una cadena de supermercados, con seis sucursales.

Tras la constatación de varias prácticas irregulares, la Dinavisa dispuso la suspensión de actividades de fraccionamiento y envasado de productos lácteos (quesos) y productos cárnicos y embutidos.

En esta ocasión, tomaron medidas distintas para cada sucursal. Al local de Lambaré le prohibieron la comercialización de esos productos y los que no cuenten con la habilitación y el registro sanitario.

Para las sucursales de Asunción y de Fernando de la Mora dispusieron la puesta en cuarentena, la prohibición de uso y comercialización y disposición final controlada de los productos verificados.

Según los videos de Dinavisa, se constató el reetiquetado de productos y la extensión de sus fechas de vencimiento.

Intentamos contactar con las sucursales afectadas, pero no respondieron a las llamadas realizadas a las líneas publicadas en sus portales oficiales.

Cierres y sanciones

La última polémica que afectó al sector de supermercados fue el cierre de todas las sucursales de Biggie por varios días. En esa ocasión, las máximas autoridades admitieron el “error al interpretar la resolución”, pero fueron habilitando las sucursales tras inspecciones individuales de los más de 260 locales.

Tras esa medida, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se pronunció y calificó a la medida de desproporcionada y sin precedentes.

A través de las redes, usuarios relacionaron las sanciones a La Bomba y le indicaron que “ahora recién controlan”, pero no deciden cerrar todas las sucursales como con el caso de Biggie.

Mientras que varios ciudadanos pidieron a la institución que extienda los controles a todas las famosas cadenas de supermercados.