Farmacia del IPS: medicamentos siguen en falta

Una importante lista de medicamentos se encuentra en falta en el Instituto de Previsión Social (IPS), especialmente para pacientes cardiacos y oncológicos, según denuncian.

Una paciente que llegó en las primeras horas de este jueves para retirar medicamentos cardiológicos lamentó la situación y dijo que casi siempre debe comprar.

“Hoy vine temprano para sacar cita, me quedo para retirar medicamentos que la semana pasada no había, vengo varias veces hasta que tengan el medicamento. Uno viene de madrugada y no se consigue nada”, manifestó María Irala, paciente empadronada.

Algunos medicamentos en falta, según denuncian