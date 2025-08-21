Disparos cerca de colegio en Asunción: un detenido tras incidente

Cristian Agustín Molas Villalba (47) fue detenido esta mañana luego de amenazar con un arma de aire comprimido a un chofer de transporte público e intentar atropellar a un agente policial que intervino en el hecho, ocurrido en inmediaciones del Colegio Cristo Rey de Asunción.

El jefe de la Comisaría Primera de Asunción, comisario Gustavo Errecarte, informó que, tras un roce vehicular, Molas cerró el paso al bus con su automóvil e intentó subir al colectivo apuntando con un arma. Un agente de la Policía que abocado a la seguridad del colegio intervino de inmediato para detenerlo.

El automovilista volvió a su vehículo y, al intentar huir, retrocedió con la supuesta intención de atropellar al agente. En ese momento, el uniformado efectuó disparos contra la rueda delantera del automóvil.

A unos 200 metros del lugar, el hombre abandonó el vehículo debido a que la rueda quedó dañada por los disparos. Finalmente, fue reducido y detenido por la Policía con la ayuda de vecinos.

Arma era de aire comprimido

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 en la avenida Ygatimí de Asunción, en inmediaciones del colegio mencionado.

Un vídeo que circula en redes sociales muestra el momento en que el conductor maniobra en reversa mientras el agente policial intenta detenerlo y para ello efectúa al menos dos disparos intimidatorios.

Tras la detención, se comprobó que el arma utilizada para intimidar al chofer del bus era en realidad un arma de aire comprimido.

Antecedentes por violencia

El comisario Errecarte resaltó la gravedad del hecho, ya que el automovilista estaba acompañado de su hijo de seis años.

“Es gravísimo lo que hizo esta persona”, expresó. Según relató, el niño huyó despavorido cuando su padre abandonó el auto para escapar de la Policía.

El jefe policial confirmó que el caso será remitido a la Fiscalía, teniendo en cuenta los antecedentes de Molas por violencia intrafamiliar y maltrato a niños y adolescentes bajo tutela, algunos de ellos cometidos el año pasado.

Publicaciones periodísticas de 2015 señalan que Molas Villalba fue imputado por violencia familiar, maltrato a niños y adolescentes, y violación del deber de cuidado o educación, luego de agredir a su hijo de 11 años en ese entonces. Según los reportes, el hombre le propinó golpes de puño y también lo azotó con un cable, causándole heridas sangrantes en la nariz y en la pierna.