Paraguay ya recibió radares móviles enviados a Israel para reparación

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, informó que las Fuerzas Armadas de Paraguay ya recibieron los dos radares móviles que fueron enviados a Israel para su reacondicionamiento, y dijo que estos ya están en “proceso de despliegue”.

El gobierno paraguayo remitió a Israel dos radares móviles para reparación y “modernización”, según explicó el ministro González, a un costo de más de un millón de dólares.

El ministro comentó que los radares fueron devueltos hace unos cinco días y agregó que “está empezando el proceso de despliegue” para comenzar a monitorear el espacio aéreo de Paraguay, con lo que se busca principalmente dar apoyo a la Fuerza Aérea en la intercepción de vuelos clandestinos potencialmente vinculados al narcotráfico.

Lea más: Con Super Tucanos y radares se reducirán vuelos ilícitos, asegura FAP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro González señaló que los radares reparados son de “corto alcance” y, por lo tanto “no van a solucionar todos nuestros problemas”, pero afirmó que están siendo desplegados “con un buen sistema de inteligencia” para maximizar su efectividad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Radar “primario”

Paraguay firmó también en enero de este año un contrato para la compra de un radar “primario”, de mayor alcance, que tiene un plazo de entrega de 30 meses desde la firma.

Sin embargo, el ministro González afirmó que la empresa de la que se adquirió ese radar se comprometió a hacer la entrega antes de que se cumpla ese plazo.

Lea más: EE.UU. celebra que Paraguay compre radar para combatir al crimen organizado

Agregó que representantes de esa empresa visitaron Paraguay hace unas semanas para inspeccionar el sitio en el que será instalado el radar.