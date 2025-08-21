Teletón invita a más familias a acceder a sus servicios de rehabilitación integral gratuitas

Actualmente, la Fundación Teletón cuenta con tres centros de rehabilitación integral, ubicados en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú.
En estos espacios se ofrecen 17 servicios especializados, que incluyen áreas terapéuticas como atención temprana, desarrollo creativo, fonoaudiología, comunicación aumentativa y alternativa, fisioterapia, orientación educativa, psicología clínica, intervención social comunitaria, terapia ocupacional y tecnología asistiva.
Además, se dispone de servicios médicos fundamentales como enfermería, pediatría, medicina familiar, fisiatría, neuropediatría y ortopedia, asegurando un abordaje integral de la salud. También se brinda el servicio de acompañamiento familiar, un componente que fortalece el vínculo y la participación activa de las familias en el proceso de rehabilitación.
Teletón indica que las inscripciones para nuevas familias están abiertas y pueden acceder a más datos sobre los requisitos llamando a los números (0981) 901-686 para su sede en Asunción; (0962) 351-249 en Coronel Oviedo y (0981) 128-709 en Minga Guazú.
“Con esta campaña, Teletón reafirma su compromiso de ofrecer atención gratuita, integral y centrada en la familia, garantizando un acompañamiento especializado y personalizado que impacte de manera positiva en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus entornos”, expresa la institución.