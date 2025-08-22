Grupo scout invita a niños y jóvenes

El grupo scout Niño Jesús de Praga activa todos los domingos de 09:00 a 12:00 en la Capilla Sagrada Familia del barrio Ycua Sati de la Ciudad de Asunción, donde uno de los objetivos es que niños y jóvenes sean mejores ciudadanos.

El Movimiento Scout fue fundado por Robert Baden Powell en 1907, cuyo método se basa en el aprendizaje práctico y vivencial, fomentando la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo del carácter, la ciudadanía y la preparación física.

Alrededor de 60 beneficiarios, entre niños y jóvenes, son parte del grupo Niño Jesús de Praga, que busca desarrollar habilidades de liderazgo, supervivencia, promueve valores como el respeto y la solidaridad, y se involucran en actividades al aire libre como campamentos y senderismo para aprender sobre la naturaleza y servir a la comunidad a través de actividades de grupo, nacional o internacional.

David Portillo, integrante del equipo de líderes, señala que también activan en eventos internacionales, el grupo estuvo presente en el “Rover Moot”, un evento mundial que reunió a jóvenes líderes de diversas naciones y regiones con el propósito de fomentar los valores del movimiento scout y de facilitar intercambios culturales.

Representaron a nuestro país Lucas Moreno, Julieta Rodas y Diego Silvero.

El Moot Scout Mundial es un evento especial que se celebra cada cuatro años para jóvenes scouts de entre 18 y 25 años de edad, tradicionalmente llamados Rovers. El encuentro se llevó a cabo en Portugal del 25 de julio al 3 de agosto de 2025.

Se reúnen para experimentar el espíritu único del escultismo, hacer nuevos amigos, desarrollar nuevas habilidades y comprender cómo ser mejores ciudadanos.

El mencionado grupo, afiliado a la Asociación Scout del Paraguay, cumple 39 años de vida institucional e instan a los padres a acercarse a conocer más sobre ellos para que sus hijos disfruten de los beneficios que aporta a su vida el pertenecer a un grupo scout.