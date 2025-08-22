Nacionales

Grupo scout invita a niños y jóvenes

El Movimiento Scout es una organización educativa no formal que promueve el desarrollo de habilidades, valores y un sentido de propósito en los participantes a través de actividades prácticas al aire libre como campamentos, senderismo y servicio comunitario. En nuestro país existen varios, entre ellos, el grupo scout Niño Jesús de Praga que activa en Asunción y cumple 39 años.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 09:43
Grupo scout Niño Jesús de Praga de Asunción realizando actividades al aire libre.

El grupo scout Niño Jesús de Praga activa todos los domingos de 09:00 a 12:00 en la Capilla Sagrada Familia del barrio Ycua Sati de la Ciudad de Asunción, donde uno de los objetivos es que niños y jóvenes sean mejores ciudadanos.

El Movimiento Scout fue fundado por Robert Baden Powell en 1907, cuyo método se basa en el aprendizaje práctico y vivencial, fomentando la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo del carácter, la ciudadanía y la preparación física.

Alrededor de 60 beneficiarios, entre niños y jóvenes, son parte del grupo Niño Jesús de Praga, que busca desarrollar habilidades de liderazgo, supervivencia, promueve valores como el respeto y la solidaridad, y se involucran en actividades al aire libre como campamentos y senderismo para aprender sobre la naturaleza y servir a la comunidad a través de actividades de grupo, nacional o internacional.

David Portillo, integrante del equipo de líderes, señala que también activan en eventos internacionales, el grupo estuvo presente en el “Rover Moot”, un evento mundial que reunió a jóvenes líderes de diversas naciones y regiones con el propósito de fomentar los valores del movimiento scout y de facilitar intercambios culturales.

Representaron a nuestro país Lucas Moreno, Julieta Rodas y Diego Silvero.

Scouts paraguayos en un evento internacional, celebrado en Portugal.

El Moot Scout Mundial es un evento especial que se celebra cada cuatro años para jóvenes scouts de entre 18 y 25 años de edad, tradicionalmente llamados Rovers. El encuentro se llevó a cabo en Portugal del 25 de julio al 3 de agosto de 2025.

Se reúnen para experimentar el espíritu único del escultismo, hacer nuevos amigos, desarrollar nuevas habilidades y comprender cómo ser mejores ciudadanos.

El mencionado grupo, afiliado a la Asociación Scout del Paraguay, cumple 39 años de vida institucional e instan a los padres a acercarse a conocer más sobre ellos para que sus hijos disfruten de los beneficios que aporta a su vida el pertenecer a un grupo scout.

